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ve TIR lastiği ele geçirildi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Kaçak sigara ve TIR lastiği ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta? polis ekiplerince durdurulan iki adet TIR'da yapılan aramada 5 bin 800 paket kaçak sigara ile 8 adet kaçak TIR lastiği ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durdurulan iki adet 33 plakalı TIR'da arama yapıldı. TIR dorsesinde yüklü konteynır altına gizlenmiş 5 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir diğer TIR'da yapılan aramada ise, piyasa değeri 18 bin lira olan 8 adet Kaçak yollarla ülkemize getirilmiş TIR lastiği ele geçirildi. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.
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Kaçak sigara ve TIR lastiği ele geçirildi
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