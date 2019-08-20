Kaçak sigara ve TIR lastiği ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta?
polis ekiplerince durdurulan
iki adet TIR'da yapılan
aramada 5 bin 800 paket
kaçak sigara ile 8 adet
kaçak TIR lastiği ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize
Suçlar Şube Müdürlüğü
ekiplerince uygulama noktasında
durdurulan iki adet
33 plakalı TIR'da arama
yapıldı. TIR dorsesinde
yüklü konteynır altına gizlenmiş
5 bin 800 paket
gümrük kaçağı sigara ele
geçirildi. Bir diğer TIR'da
yapılan aramada ise, piyasa
değeri 18 bin lira olan 8
adet Kaçak yollarla ülkemize
getirilmiş TIR lastiği
ele geçirildi.
Olayda
iki şüpheli
gözaltına
alındı.