Kaçak sigara ve TIR lastiği ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta?polis ekiplerince durdurulaniki adet TIR'da yapılanaramada 5 bin 800 paketkaçak sigara ile 8 adetkaçak TIR lastiği ele geçirildi.Kaçakçılık ve OrganizeSuçlar Şube Müdürlüğüekiplerince uygulama noktasındadurdurulan iki adet33 plakalı TIR'da aramayapıldı. TIR dorsesindeyüklü konteynır altına gizlenmiş5 bin 800 paketgümrük kaçağı sigara elegeçirildi. Bir diğer TIR'dayapılan aramada ise, piyasadeğeri 18 bin lira olan 8adet Kaçak yollarla ülkemizegetirilmiş TIR lastiğiele geçirildi.Olaydaiki şüpheligözaltınaalındı.