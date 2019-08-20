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Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergisi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergisi
Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev ile Zura Assylgazina'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy bugün saat 09.00'da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda açılacak. Kair Orazgaliev sembolizm tarzında hazırladığı eserlerinde felsefe ve dünya yaşamı hakkındaki temaları, sembolizm tarzında çalışan Zura Assilgazina da kurt kılığında doğanın insanla bağlantısını yansıtacağı eserlerini sanatseverlere sunacak.
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Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergisi
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