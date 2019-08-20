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Melih Abi: Belemedik piknik yolu acilen düzenlenmeli

Giriş Tarihi: 20.8.2019

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belemedik ile ilgili güzel çalışmalar yaptı. Yerli ve yabancı turisti çekebilmek için yatırımlar yapıldı. Şenlikler düzenleniyor, insanların buraya gelmesi sağlanıyor. Kadir Başkan da Belemedik'e giden okurlarımızdan. Piknik alanı yolu ile ilgili bir şikayetini dile getirdi. Yolun bozuk olduğunu söylüyor. Başkan Çay, bunu dikkate alacaktır. Bir an önce bir ekip gönderip düzeltirse iyi olur. Çünkü Belemedik sonbaharda çok güzel. Buraya gelen insanların sayısı artacaktır. Gelen insanlar olumsuzluklarla karşılaşmasın.

KARGILI HALKI BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN KORKUYOR

Tarsus Kargılı Mahallesinden Hasan Kendir. "Sorunumuz köpekler. Barınağı arıyorum. "2 tane köpek var" diye, sağolsunlar alıyorlar. Maalesef geldiklerinde 2 alıp, 7 tane bırakıyorlar. Köy, şimdi köpek barınağına döndü. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Şikayet edeceğiz, ama telefona bakan yok" diyor. İnsanlara zarar veriyorsa bu duruma çözüm bulmak lazım. Çocuklar korkup kaçmasın. Belediye çalış. Vatandaşı mağdur etme! Tamam mı?

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Melih Abi: Belemedik piknik yolu acilen düzenlenmeli
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