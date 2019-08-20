Şahinbey’den 110 bininci bebeğe ‘hoş geldin’ sürprizi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dünyaya yeni gelen 110 bininci bebek ziyaret edilerek, 'Hoş Geldin Bebek' sürprizi yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yeni doğan bebeğe altın takılırken, aileye de bebek bakım seti ürünleri, battaniye, ateş ölçer ve bilgilendirici kitapçık hediye edildi. Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2011 yılından beri birlikte hareket ederek anneleri bilinçlendirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için yeni doğan bebeklerin ailelerine sürprizler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Gaziantep Şahinbey ilçesinde doğum yapan 110 bininci anneyi bilinçlendirmek için sürpriz bir ziyaret yapıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dünyaya gelen 110 bininci bebeğin ailesine çat kapı ziyarette bulundu.