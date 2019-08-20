Tarih yazacağız

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı sporcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hayalini gerçeğe dönüştürebilme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Milli Takım Koordinatörü Ziya Özgören, Mersin'deki milli takım kampında yaptığı açıklamada cimnastikte son 7 yılda büyük başarılar elde edildiğini söyledi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ ÇALIŞIYORUZ

Takım halinde olimpiyat kotası almak için katılacakları şampiyonalarda iyi dereceler almaları gerektiğini Aktaran Özgören, "Bu hedef doğrultusunda kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Haftanın 6 günü çalışıyoruz. Son 7 yılda cimnastik alanında güzel başarılar elde edildi. İlk defa olimpiyatlara Ferhat Arıcan'la gittik. Bu defa takım halinde gitmek istiyoruz. Çünkü bir tane sporcunun gitmesiyle takım halinde gidilmesi arasında çok fark var" diye konuştu.

SPORCULAR NE DEDİ:

Ümit Şamiloğlu "Burada olimpiyatlarda madalyaya oynayacak 4-5 sporcu var. Takım halinde gitmek bizim çok güzel olacak." Ferhat Arıcan "2016'da olimpiyatlara gitmek için gitmiştim. Şimdi 2020'ye sadece gitmiş olmak için değil madalya almak için gideceğim. Tarih yazma şansımız var. Olimpiyatlara takım olarak hiç katılamadık. Takım olarak gitmeyi başaracağız. Potansiyelimiz çok yüksek." İbrahim Çolak "Hedefimiz var ve bir ilki başarabiliriz. Önemli olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızda bu doğrultuda ilerliyor. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirip Tokyo Olimpiyatlarına takım halinde gitme hedefimizi gerçekleştireceğiz."