Tarsus’ta İncir Şenliği yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

TARSUS'A özgü Dörtler Karası incirinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen İncir Şenliği yapıldı. Damlama mahallesinden Celil Köse en iyi incir üreticisi seçilirken, Çavuşlu mahallesinden Abdurrahman Köse 2.'nci, Taşobası mahallesinden Ertuğrul Gazi 3.'ncü oldu. Dereceye giren üreticilere çeyrek altın ve çiçek armağan edildi. Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vahap Seçer, belediye olarak İncir fidesi dağıtacaklarının müjdesini verdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus'ta ciddi bir incir üretimi olduğunu, bunun yanı sıra ilçede çok sayıda ana ürün sebze ve meyve üretimi yapıldığın söyledi. Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise, bıkmadan usanmadan üretim yapmakta olduklarını belirtti.