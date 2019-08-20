Yolumuz uzun

TFF 1. Lig'de yola Süper Lig parolasıyla çıkan Adanaspor ilk maçında Akhisarspor'a penaltı golüyle yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Turuncu-beyazlıların teknik direktörü Levent Eriş, kağıt üzerinde şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Akhisar'a yenildiklerini belirtti. Futbolcularının mücadelesinden ve yenilgi sonrası yaşanan üzüntüden memnun olduğunu belirten teknik adam, "Hiçbir şampiyonluk öyle söylediği kadar kolay gerçekleşmiyor. Sezon boyu içerisinde inanılmaz meşakkatli yollar geçecek" dedi.

PENALTI OLMASA GOL OLMAZDI

Deplasmanda 6 ile 7 tane pozisyona girmelerinin önemli olduğunu belirten Levent Eriş, "Bu golleri atamadık, maalesef iki tane penaltı kalemizde gördük. Birini sevgili Karacic çok büyük bir başarı ile kurtardı, birini de maalesef kurtaramadık. Zaten o penaltı da olmasaydı maçta gol olma ihtimali de yoktu. Ben genel olarak oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İsteklerinden ve coşkularından maçtan sonraki de üzüntülerinden açıkçası çok keyif aldım. Ümit ediyorum iki ya da üç hafta sonra istediğimizi kadronun oluşumu sağlanır. İsteğimiz sonuçları elde ederiz" diye konuştu.