40 günde 8 bisiklet çaldılar

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Adana'da 40 günde 8 bisiklet çalan zanlılar, önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Kamara görüntülerinde ellinde demir makasla bisiklet kilitlerini kesenin 29 yaşındaki Orhan P., gözcülük yapanın ise 28 yaşındaki arkadaşı Bekir D., olduğu belirlendi. 10 saniyede bisiklet çalan iki şüpheli yeni bir hırsızlığa hazırlanırken polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Merkez ilçe Seyhan'a bağlı 5 ayrı mahallede 10 Temmuz-18 Ağustos arasında 8 ayrı bisiklet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. Polis, ilk olarak bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. O görüntülerde yüzünü taktığı şapkayla gizlemeye çalışan iki zanlının, sokakta ellerinde demir makas ile gezdiği belirlendi. Bazen tek başlarına, bazen de bir ekip olarak hareket eden zanlıların, önce mahallede gezip keşif yaptıkları, sonrasında da gözlerine kestirdikleri bisikleti çalmak için harekete geçtikleri tespit edildi. Biri gözcülük yaparken, diğerinin de yanında taşıdığı poşetten demir makası çıkartıp, sadece 10 saniyede kilidini kırdığı bisiklete binip, sonrasında da suç ortağını da yanına alıp, izlerini kaybettirdiği ortaya çıktı. Polis, söz konusu görüntülerden yola çıkıp, zanlıların da Orhan P. ve yakın arkadaşı Bekir D. olduğunu belirledi. Ekipler, her iki şüpheliyi ararken, iki kafadar merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mirza Çelebi Mahallesi'nde yeni bir bisiklet hırsızlığına hazırlanırken, karşılarında bir anda polisi görünce panikleyip kaçmak istedi, ancak yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan Orhan P. ve Bekir D., uyuşturucu almak için bisiklet çaldıklarını ve çok pişman olduklarını söyledi, şüpheliler tutuklandı.