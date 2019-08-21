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garaj amirinin nikahını kıydı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Başkanvekili Altunok garaj amirinin nikahını kıydı
MERSİN'İN Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, garaj amiri Ali Aktan ile Şehri Koçak çiftinin nikâhını kıydı. Vatandaşların özel gün ve davetlerinde yanlarında olarak mutluluklarına ortak olan Başkanvekili Altunok, evlilik cüzdanını geline verdi. Gençlere bir ömür boyu mutluluk dileyen Altunok, "Dünya evine giren Aktan çiftimizin bu mutlu anlarında yanında olmaktan ve heyecanlarını paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumunun bir tanesinin temelini bugün attık" dedi.
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Başkanvekili Altunok garaj amirinin nikahını kıydı
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