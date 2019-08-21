Bir annenin gözyaşları

Adana'da uyuşturucuya alıştırılan 15 H.N.T. 28 gündür kayıp. Kızının tişörtüne sarılıp gözyaşlarına boğulan annesi, evladının hayatından endişe ediyor. Anne Ayşe Aksu, "Bir kız çocuğu 25 gündür nerede kalır ne yapar. O gittiğinden beri ben yaşamıyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Eşimden şiddet gördüm kaçtım buraya geldim. Gerekirse kızım için bu şehri de terk ederim" dedi. 40 yaşındaki Ayşe Aksu 20 yıl önce Hasan Tiryaki ile Gaziantep'te evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları oldu. Ancak Aksu, eşi kendisine sürekli şiddet uyguladığı için ondan 5 yıl önce boşanıp Adana'ya yerleşti. Çocuklarına tek başına bakıp onları büyütmeye çalışan Aksu'nun 15 yaşındaki kızı H.N.T. bir süre önce 6 gün eve gelmedi. Anne park park dolaşıp kızını buldu ancak anne kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendi. Hemen kızını AMATEM'e götürerek tedavisini başlattı. Ancak bu da çare olmadı. Kız çocuğu 25 Temmuz günü akrabasına gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Polise başvuran Ayşe Aksu, kızından 27 gündür haber alamadı.

İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME AĞLIYOR

Anne Aksu, kızının kendisine çok düşkün olduğunu, bu zamana kadar yaşaması halinde mutlaka eve döneceğini söyleyerek, "Ben artık kızımın hayatından endişe ediyorum. Ona bir şey olmasaydı mutlaka eve dönerdi. Bir kız çocuğu nerede kalır ne yapar. O gittiğinden beri ben yaşamıyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Eşimden şiddet gördüm kaçtım buraya geldim. Gerekirse kızım için bu şehri de terk ederim" dedi.