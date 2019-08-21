Fok gösterilerini 1 milyon 375 bin kişi izledi

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TÜRKİYE'DEilk defa Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan fok evi ziyaretçi akınına uğruyor. Şarkı söyleyip, oryantal yapan, havuzu içine kurulan balona zıplayıp vuran sevimli fok 'Orion', hareketleriyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor. 'Orion'un gösterilerini izlemek isteyenler, fok evi girişinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Gösteri sonunda eğitmeni kontrolünde seyircilerin yanına gelen 'Orion', izleyicilere el sallayıp gösterisini sonlandırıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, fokların havuzda yaptığı gösterileri vatandaşların beğenerek izlediğini ve 2019 yılının başından bu yana yalnızca fok gösterilerini 1 milyon 375 bin kişinin izlediğini ifade etti. Fok evinin Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te kurulduğunu aktaran Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak ilk defa fok evini biz kurduk. Tabi bu ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerimiz mutlaka gelip fokları görmek istiyor" dedi.