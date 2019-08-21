HKÜ’de kayıt heyecanı sürüyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) 2019-2020 eğitim öğretim yılı lisans kayıtları, yoğun bir ilgi ve heyecanla başladı. Gaziantep'ten ve il dışından yüzlerce veli ve öğrencinin HKÜ kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, yoğun ve heyecanlı bir katılımla devam ediyor. Eğitim, iletişim, güzel sanatlar ve mimarlık, hukuk, iktisadi idari ve sosyal bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri ve meslek yüksekokulu olmak üzere 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 25 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemler yapılıyor.

HER FAKÜLTE FARKLI GÜNLERDE KAYIT ALACAK

HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülte için farklı günlerde kayıt alacak. 19-20 Ağustos'ta; hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, 21-22 Ağustos'ta eğitim fakültesi, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak olup 23 Ağustos tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

YENİ DÖNEM ORYANTASYON İLE BAŞLAYACAK

2019-2020 ders yılının 23 Eylül'de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, yeni öğrencilere özel oryantasyon programı da gerçekleştirilecek. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacak. HKÜ'ye kayıt olmak için gelen yeni öğrenciler ve velileri, özellikle kayıtları esnasında HKÜ'nün verdiği hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını ifade etti.