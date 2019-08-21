Köselerli Yörükleri Erdemli’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

KÖSELERLİ Yörükleri Mersin'in Erdemli İlçesi Sarı Pınar Yaylası'nda Dayanışma ve Kaynaşma etkinliği düzenlendi. Köselerli Yörükleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen kaynaşma etkinliğine Adana, Osmaniye, Hatay, Karaman Mersin bölgesindeki Yörükler katıldı. Konserler, yarışmalar ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte davetlilere sıkma ve ayran ikram edildi. Etkinliğe katılan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Yörük kültürünün tanıtılmasının önemine vurgu yaparak, "Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmaya çalışan herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük ve köklü milletlerinden biriyiz. Tarihin derinliklerine uzanan şerefli bir mazimiz var. Bizler, adeta kökleri derin ve sağlam bir ağacın dallarıyız. Yüzyıllardır dimdik ayakta olmamızı sağlayan da güçlü köklerimiz, kültürümüz, iman ve inançlarımızdır" dedi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Köselerli Mahallesi Muhtarı Kemal Çevik ise birlik ve beraberliğin Yörüklerin mayasındaki en önemli unsur olduğunu vurguladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kaynaşma ve dayanışma etkinliğinin gelecek yıllarda daha farklı ve özüne uygun olarak yapılacağını kaydeden Çevik, Köselerli Yörüklerini Erdemli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.