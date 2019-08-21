Melih Abi: Bu araç 3 yıldan beri yerinden kıpırdamıyor

Tellidere Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tehlike arz eden bir araç. Shell Yalman Petrol civarında. Okurumuz 01 AEK 77 plakalı aracın, 3 yıldan beri burada park ettiğini söylüyor. Sahibini defalarca uyarmışlar. Ama ne hikmetse takmamış. "Koyacak yer bulamıyorum" dese de doğru değil. Bir aracın 3 yıldan beri kıpırdaman orada durması mantıklı mıdır? Sahibi uyarılsın, hala kaldırmıyorsa çekici ile kaldırılsın. Vatandaşı huzursuz etmeye kimsenin hakkı yok!

KEŞBÜKÜ KANYONU'NU KİRLETMEYİN

Çamlıyayla-Tarsus arasında bulunan Meşelik Keşbükü Kanyonu ve çevresini kirletiyorlar. Muhammet Sandal, "Buraya pikniğe gelenler ne yazık ki, yediklerini, içtiklerini etrafa atıyor. Plastik poşetlerle doğayı kirletiyorlar. İnsanlara piknikten sonra çöplerini poşete koyup dönüş yolunda konteynerlere atmak zor mu geliyor?" diyor. Okurumuz haklı... Manyak mısınız siz! Yediniz içtiniz gezerek güzelim yerleri gördünüz! Doğayı neden kirletiyorsunuz? Gittiğiniz gibi orayı temiz bıraksanıza. Sizden sonra gelenler de tertemiz bir ortam bulsa iyi olmaz mı? Aklınızı başınıza toplayın. Çevre de, bizim evimiz odamız gibidir unutmayın!