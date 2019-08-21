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Minik raketler ’te

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Minik raketler Gaziantep’te
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi'yle Türkiye Tenis Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı. Şampiyonanın açılış maçının startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şampiyonada mücadele edecek tenisçilere başarı diledi. Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde bir hafta boyunca sürecek şampiyonaya 400 tenisçi katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Sporuyla, genciyle yükselen bir Gaziantep için bir aradayız. Bu şehirde 1 milyon genç ve muhteşem bir güç var. Tenis sporunu halkın sporu yapmak bizlerin görevidir. Sporun kaybedeni olmaz" dedi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, bölgeden dünyanın en iyi tenisçinin çıkacağına gönülden inandığını vurguladı
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Minik raketler Gaziantep’te
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