Minik raketler Gaziantep’te

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'yle Türkiye Tenis Federasyonu'nun iş birliğinde düzenlenen 2019 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası başladı.Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde bir hafta boyunca sürecek şampiyonaya 400 tenisçi katılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Sporuyla, genciyle yükselen bir Gaziantep için bir aradayız. Bu şehirde 1 milyon genç ve muhteşem bir güç var. Tenis sporunu halkın sporu yapmak bizlerin görevidir. Sporun kaybedeni olmaz" dedi. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, bölgeden dünyanın en iyi tenisçinin çıkacağına gönülden inandığını vurguladı