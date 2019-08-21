Polisten etil alkol avı

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Adana'dapolis, sahte içki nedeniyle yeni ölümlerin yaşanmaması için kent genelindeki operasyonlarına hız verdi. Yapılan şok baskınlar kapsamında bir elektrik-elektronik atölyesinde kutular halinde tam bin 945 şişe 'etil alkol' ele geçirilirken, bir tekel büfesine yönelik baskında da alkollü içki yapımında kullanılan 521 adet viski kiti çıktı. Her iki olayla ilgili olarak da 2 kişi gözaltına alındı. Adana'da son bir ayda metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 58 kişiden 12'sinin hayatını kaybetmesinin ardından polis, yeni ölümlerin önüne geçebilmek için kent genelindeki operasyonlarına hız verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.Metal Sanayi Sitesi'nde yer alan bir elektrikelektronik otomasyon atölyesinin, bir zula olarak kullanılıp, burada temin edilen evsel kullanım amaçlı tarımsal kökenli etil alkolle sahte içki üretimi yapılacağı istihbaratı üzerine polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. Operasyonda 214 ayrı kutudan bin 926, 19'u da işyeri sahibinin aracından da olmak üzere toplam bin 945 şişe etil alkol ele geçirildi. Operasyonun bir diğer adresi ise, yine Yeşiloba Mahallesi'nde yer alan bir tekel büfesi oldu. Yapılan baskında ünlü bir bira firmasına ait kasaların arasına saklanan ve alkollü içki yapımında kullanılan 521 adet viski kitine el konuldu.