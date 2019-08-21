‘Satranç boks’ şampiyonası Niğde’de

BUGÜN NELER OLDU

Ocak ayında Niğde'de kurularak faaliyetlerine başlayan Satranç Boks Federasyonu, yeni trend olarak yaygınlaşmaya başlayan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası'nı Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gerçekleştirdi. 8 ilden 100 sporcunun katıldığını şampiyonada derece alan sporcular 11-15 Aralık tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Satranç boksu 5 raunt üzerinden oynanıyor. İlk olarak 3'er dakikalık periyotlar halinde ringde satranç oynayarak başlıyor. Ardından rakip mat edilirse sporcu yarışmayı kazanıyor.