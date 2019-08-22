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evindeki ilk maçı kazanmak istiyor

İlk hafta Akhisar’a boyun eğen Toros Kaplanı, pazar günü ’u yenip siftah yapmayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Adanaspor evindeki ilk maçı kazanmak istiyor
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında pazar günü Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Akhisarspor'a penaltı golüyle mağlup olan Toros Kaplanları Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve dar alanda oynanan koordinasyon çalışmasıyla başladı. Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün de sürdürecek.
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Adanaspor evindeki ilk maçı kazanmak istiyor
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