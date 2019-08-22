Adanaspor evindeki ilk maçı kazanmak istiyor

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FF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında pazar günü Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Akhisarspor'a penaltı golüyle mağlup olan Toros Kaplanları Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve dar alanda oynanan koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün de sürdürecek.