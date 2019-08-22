Adanaspor evindeki ilk maçı kazanmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından Adanaspor, ligin 2. haftasında sahasında pazar günü Eskişehirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.Takımın yeni transferleri Arabidze ve Eze de ilk kez antrenmana çıktı. Daha sonra ayak tenisi oynayan turuncu-beyazlı ekip, koşu ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Adanaspor, Eskişehirspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün de sürdürecek.