Antakya Belediyesi şimdi daha güçlü

BUGÜN NELER OLDU

ANTAKYA Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde kenti temsil eden Antakya Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Sevcan Eyi, Yasenya Hamurcu ve Cansu Uyar ile sözleşme imzaladı. Başkan Yılmaz, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde şehrimizi temsil eden Antakya Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na yeni transfer olanSevcan Eyi, Yasenya Hamurcu ve Cansu Uyar da, başkan Yılmaz'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.