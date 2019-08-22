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Antakya Belediyesi şimdi daha güçlü

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019
ANTAKYA Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde kenti temsil eden Antakya Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferleri Sevcan Eyi, Yasenya Hamurcu ve Cansu Uyar ile sözleşme imzaladı. Başkan Yılmaz, Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'nde şehrimizi temsil eden Antakya Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na yeni transfer olan Sevcan Eyi, Yasenya Hamurcu ve Cansu Uyar'a 'hayırlı olsun' dileğinde bulunarak, yeni sezonda yönetici, teknik heyet ve tüm sporculara başarılar diledi. Sevcan Eyi, Yasenya Hamurcu ve Cansu Uyar da, başkan Yılmaz'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.
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Antakya Belediyesi şimdi daha güçlü
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