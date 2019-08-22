Av sezonu başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta?24 Ağustos Cumartesi günü av sezonunun başlayacak. Av malzemesi satışı yapan Yunus Kaya, yeni sezonon hayırlı olmasını dileyerek, avcıların ava çıkmadan önce gerekli prosedüre uymaları gerektiğini ekipman ve tüfeklerinin bakımlarını yapmaları tavsiyesinde bulundu. Av esnasında emniyet tedbirlerinin üst seviyede olması gerektiğine dikkat çeken Kaya,. Öncelikle herkesin ava gitmeden önce vizesini yaptırması gerekiyor. Ava gitmeden önce gideceği bölgenin rotasını alması gerekiyor ve sonra av esnasında uyması gereken kurallar var. Yarı otomatik dediğimiz av tüfeklerinde 2 artı 1 takozlu kesinlikle olmazsa olmazlardan. Çünkü sahada kolluk kuvvetler ve diğer ilgililer denetlemeleri devam ediyor" dedi. Avcıların tüm kurallara riaye etmelerini isteyen Kaya, "Av esnasında emniyet tedbirleri ise maksimum civarında olması gerekir. Tetiği çektiğiniz andan itibaren hatalar olabilir ve onun için keyfimizi avımızı eğlencemizi hüzne dönüştürmemeliyiz. Tüm av camiasına kazasız belasız bir sezon diliyoruz" dedi.