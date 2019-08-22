Gaziantep ‘spor merkezi’ olacak

aziantep'te çocukların erken yaşta spora başlaması için alt yapıyı geliştirmek amacıyla inşaatına başlanan 42 spor salonunun yapımı hızla devam ediyor. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 42 spor salonunun inşaatının devam ettiğini bildirdi. İnşaat çalışmalarının devam ettiği okul ve bölgeleri ziyaret eden Vali Gül, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'dan inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. VALI Gül, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da 20 spor salonunun yaptırıldığını belirterek, sporla ilgili tüm okullarda altyapı çalışmalarının oluşturulduğunu söyledi. Gül, "Özellikle basketbol ve voleybolla ilgili bütün okullarda altyapılar oluşturuluyor, her tarafta belirli bir ölçekte kullanılabilecek havuzlar olacak. Hem salon sporları hem diğer sporlar için kullanılacak antrenman sahaları yapıyoruz. Daha da tesis yapılacak" dedi.



"YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Lisanslı sporcu yetiştirmenin özellikle çocuklarda disiplin kavramını geliştirdiğinin de altını çizen Vali Gül, "Çocuk sporcu gibi davranır. Kendini disipline eder. Dolayısıyla da mahallesinde, okulunda gençlik lideri pozisyonunda, kendini koruyan, küçüklerine yardımcı olan bir rol model olur. Çok yetenekli olanlar da ilerde daha güzel yerlere gelir. Bu nedenle çocuklara dokunmak yetenekleri olanlarla birebir ilgilenmek gerekir" diye konuştu.