Gaziantep susuz kalmayacak

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Melen projesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük içme suyu projesi olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nde 135 kilometre uzaklıktan getirilen su Gaziantep'te şebekeye verilmeye başlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, içme suyu ihtiyacını 52 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'taki Kartalkaya Barajı ile 42 kilometre uzaklıktaki Mizmilli kuyularından karşılayan Gaziantep'i yüksek elektrik maliyetlerinden kurtaracak projeyle su teminine başladıklarını söyledi. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e akıtabilmek için 135 kilometre mesafeden, 2.6 metre çapında borulardan oluşan isale hattı yaptıklarını anlatan Sönmezler, "İsale hattının şehre doğal eğimle su temini sağlayabilmesi için 3 bin 600 metre uzunluğunda 5.6 metre çapında tünel açtık. Gaziantep'in can suyu olacak projemizde ilk suyu verdik. 100 bin tonluk içme suyu depomuza gelen suyla şehrin geneline günlük 129 bin 600 metreküp içme suyu temin ettik" dedi. Göksu havzasından regülatör sistemiyle 599 bin 539 aboneyi kaliteli ve uygun maliyetli suyla buluşturduklarını bildiren Sönmezler, "Mevcut sistemin, tamamen terfiye dayalı, yüksek enerji maliyeti olan, arıza durumunda şehrin susuz kalmasına yol açabilecek bir yapısı vardı. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için Düzbağ en önemli çözümdü. Düzbağ'daki barajın yapımı uzun yıllar alabileceği için süreci hızlandırmak, kente suyu daha hızlı verebilmek için regülatöre dönüştürdük. Şu anda şebeke suyumuz sert ve kireç oranı yüksek. Bu suyun gelmesiyle Gaziantep'in suyunun kalitesi ve miktarı da arttı" dedi.