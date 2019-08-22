Güvercin hırsızını kıyafetleri ele verdi

Adana'da işsiz olan 23 yaşındaki Orhan T., paraya ihtiyacı olunca bir işyerinin çatı katındaki kafeste yer alan 23 güvercini gözüne kestirdi. Gece yarısı işyerine giren zanlı, piyasa değeri 7 bin lira olan kuşları bir çuvala koyup çaldı. Polis, güvenlik kamerasından eşkalini belirlediği şüpheliyi, olaydan 4 gün sonra yine aynı kıyafetleri giyince tanıdı. Gözaltına alınan Orhan T., "Olay günü alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyorum. Pişman olup, yakalanmaktan da korkunca güvercinleri yolda tanımadığım birine verdim" dedi; tutuklandı.

23 GÜVERCİNİ ÇALINDI

Olay, 15 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kendisine ait işyerinin çatısında güvercin besleyen İbrahim Kerküt, sabah işyerine geldiğinde piyasa değeri 7 bin lira olan toplam 23 güvercinini kafeste göremeyince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı.

KIYAFETLERİ ELE VERDİ

İlk iş olarak, bölgedeki güvenlik kamerasına ait görüntüleri mercek altına alan polis, gece saat 04.30 sularında elindeki beyaz çuvalla sokakta yürüyen bir şahsı fark etti. Zanlının, güvenlik kamerasının bakış açısına çok uzak olması nedeniyle kimliği belirlenemedi. Bu olaydan 4 gün sonra mahallede devriye gezen ekipler, söz konusu şüpheliyi hırsızlık yaparken üzerinde olan kıyafetlerinden tanıyıp, onu bir eve girerken yakaladı. Gözaltına alınan Orhan T., emniyetteki sorgusunda da; "Bir süredir işsizim. Parasız kalınca da hırsızlık yapmaya karar verdim. Olay günü alkollüydüm, güvercinleri çaldıktan sonra çok pişman oldum. Yakalanmaktan korktuğum için de yoldan geçen tanımadığım birine verdim" dedi. Olay anında kameralara yansıyan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu da teyit eten Orhan T., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.