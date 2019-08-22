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İncir ağacından düşen hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.8.2019
İncir ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Osmaniye'nin? Kadirli ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. İlbistanlı köyünde evinin önündeki ağaca incir toplamak için çıkan Fatma Topkaç (65) dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Farma Topkaç'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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İncir ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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