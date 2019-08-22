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Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, ilçedeki Yahyalı yolu Sıkıntı kavşağında meydana geldi. Ana caddede ilerleyen Önder Yaprak yönetimindeki 01 BV 237 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Musa Kaya (55) yönetimindeki 01 Y4 151 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Musa Kaya yönetimindeki araç, yol kenarındaki portakal bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiyeye bağlı Cankur, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Musa Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazada yaralanan Önder Yaprak (44) ve Melahat Yaprak (43) ambulansla, Ömer Yasin Yaprak (17) ise otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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