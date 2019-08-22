Mehmet Akif Orçan’ın resim sergisi açıldı

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Kahramanmaraşlıressam Mehmet Akif Orçan, Sanko Sanat Galerisi'nde 11. kişisel resim sergisi. Gaziantep Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ile çok sayıda sanatseverin katılımıyla açıldı. Sergi açılışında konuşan Orçan, Gaziantep Güzel Sanatlar Lisesi'nde 5 yıl görev yaptığını, 2012 yılında doğum yeri olan Kahraman-maraş'ta Güzel Sanatlar Lisesi açılınca görevine orada devam etmeye başladığını söyledi. Çalışmalarını Kahramanmaraş'taki atölyesinde sürdüren Orçan, "Yedi yıl sonra çok sevdiğim Gaziantep'e kişisel bir resim sergimle dönüş yaptım. Şuan açmış olduğun bu sergide 94 adet tuval üzerine akrilik boya resim mevcut. Gaziantep'in sanat seven halkını sergime davet ediyorum. Sergimiz 11 Eylül tarihine kadar açık kalacak" dedi.