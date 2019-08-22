Melih Abi:Ortalık ne kadar pis görünüyor görüyorsunuz

İnsan sevgisi, evlat sevgisi, anne baba sevgisi, çevre sevgisi ruhunda olacak! Birde yüzünde utanma olacak! Olmazsa ortaya böyle kötü görüntüler çıkıyor. Gördüğünüz sosyal medyada paylaşılan şu fotoya bakın! Göl kıyısı mı, nehir kenarı mı bilemedim? Görünen kötü manzara! Çekirdek çitlemişler kabuklarını yere atmışlar. Cips kabukları orta yerde. Bu ne ahlaksızlıktır? Nasıl bir terbiyesizliktir? Yiyorsunuz, çitliyorsunuz alın yanına bir poşet içine atın. Onu da geçerken bir çöp variline bırakırsınız. Bu kadar kolay yani! Ama beyinsizler illa da yolu, çimleri kirletecek! Mallığın sınırı yok. Ayrıca yazıktır günahtır Allah'tan korkun!

MERSİN'DE YÖRÜK MÜZESİ YOK!

Mersin büyük bir kent ve yörüklerin yoğun olduğu bir il. Ama yörük müzesi yok. Hasan Köseoğlu, "Bu bir eksiklik. Gidermek için Kültür Bakanlığı ya da belediye harekete geçmeli. Tarsus'ta yaşayan yörüklerin sesini duymalı. Bu isteğimizi kim dikkate alacak? Merakla bekliyoruz" diyor. Çukurova'da yaşayan yörük nüfusu bir hayli fazla. Biraz araştırınca çok renkli yaşamları olduğu ortaya çıkıyor. Bence müzeyi bir an önce hayata geçirmek gerekir.