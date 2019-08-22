Sanko Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2019-2020 akademik yılı kayıtları büyük bir heyecanla başladı. SANKO Üniversitesi lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için Gaziantep'ten ve diğer illerden gelen öğrenci ve veliler, sabahın erken saatlerinden itibaren üniversite binasında işlemleri yaptırdı. Kayıt döneminde öğrenci ve velilerin işlemlerinde kolaylık sağlamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığı SANKOÜniversitesi'nde öğrenci kayıtları için her bölüme farklı günler belirlendi. Öğrenci kulüp temsilcilerinin yeni katılan öğrencileri karşılayarak bilgi verdiği kayıt günlerinde 19 Ağustos Pazartesi günü Hemşirelik Bölümü, 20 Ağustos Salı günü Tıp Fakültesi öğrencileri kayıt yaptırdı. 21 Ağustos Çarşamba günü Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 22 Ağustos Perşembe günü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, 23 Ağustos Cuma günü de kayıt yaptıramayan tüm öğrenciler bölüm ayrımı yapılmaksızın kayıt yaptırabilecek.