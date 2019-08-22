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Uyuşturucuyu berber koltuğuna saklamışlar

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Uyuşturucuyu berber koltuğuna saklamışlar
Niğde'de düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucuyu berber koltuğunun ayak kısmına sakladıkları belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.K.S'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, A.K.S'yi berber dükkanında B.E. ve M.G'ye uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 gram esrar ele geçirildi. İş yerinde yapılan aramalarda ise berber koltuğunun ayak kısmına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Uyuşturucuyu berber koltuğuna saklamışlar
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