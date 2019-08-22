Vitrektomi ile kalıcı göz kaybının önüne geçiliyor

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görme kayıplarının giderilmesi amacıyla uygulanan, özellikli cihaz ve tecrübe gerektiren en zor göz ameliyatlarından biri olan Vitrektomi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Taşeli tarafından yapılıyor. Gözün ulaşılması ve görülmesi en zor noktalarının belirlenerek tedavisinin gerçekleştirildiği Vitrektomi ameliyatı ile hastalarda kalıcı görme kayıplarının önüne geçilirken, görme kalitesi de iyileştirilebiliyor. Diğer göz ameliyatlarına kıyasla vitrektominin komplike bir cerrahi operasyon olduğunu belirten Dr. Mustafa Taşeli; "Vitrektomi gözün arkasında sinir lifi tabakalarındaki patolojik durumları iyi hale getirmek için uygulanan bir ameliyattır. Sinir ağı tabakasının yırtılmasında (Retina dokolmanı), şeker hastalarında görülen kanama ve retina yırtığı gibi komplikasyonlarda, göz yaralanmalarında, göz içi kanamalarda ve enfeksiyonlarda, retinada meydana gelen yırtıklarda ve göz içi yabancı cisim çıkarılmasında bu ameliyata gerek duyulmaktadır" dedi. Uzm. Dr. Mustafa Taşeli genellikle görme derecesi çok düşük hastalarda gerçekleştirilen operasyonun uygulanmaması halinde ciddi bir körlükle karşı karşıya kalınabileceğini bildirdi.