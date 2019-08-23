700 sporcuya dönem öncesinde ilk ödül

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Şehitkamil Belediyesi,'nda eğitim gören 4-9 yaş aralığındaki 700'ün üzerinde minik sporcuyu, yarışma öncesi spora teşvik etmek amacıyla madalya ile ödüllendirdi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdür V. Muhittin Karasu, federasyon il temsilcileri, branş antrenörleri ve çok sayıda sporcu velisi katıldı. İlk kez madalya almanın gururunu yaşayan miniklerin heyecanını paylaşan Fadıloğlu, spor alanında temelleri sağlam kurulmuş, kalıcı başarılar için tüm minikleri şampiyon ilan etti. Minik jimnastikçilere madalyalarını takdim Fadıloğlu,diye konuştu.