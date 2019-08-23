Eric Maner Flipped-Learning alanında ortak proje yürütülecek

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve Ters- Yüz Öğrenme (Flipped learning) Proje Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Flipped Learning modeli ile ilgili olarak Harvard Üniversitesi Fizik Profesörü Eric Mazur ile Ters-Yüz Eğitim Modeli ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Dr. Aşıksoy Prof. Mazur'a, Yakın Doğu Üniversitesi'nde 2017 yılından itibaren uygulanan Flipped Learning modeli ve dersler ile ilgili bilgiler aktardı. Prof. Mazur'dan eğitimde uygulanan yeni yöntem ve stratejileri konusunda bilgi alan Dr. Aşıksoy, 2018-2019 bahar döneminde bu model ile öğretim yapılan ders sayısının 214'e yükseldiğini de aktardı. Dr. Aşıksoy, Prof. Mazur'un Yakın Doğu Üniversitesi'nin Flipped Learning modeline bu derece önem vermesinden etkilediğini ifade etti.