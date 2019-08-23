Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Eric Maner Flipped-Learning alanında ortak proje yürütülecek

Eric Maner Flipped-Learning alanında ortak proje yürütülecek

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Eric Maner Flipped-Learning alanında ortak proje yürütülecek
YAKIN Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve Ters- Yüz Öğrenme (Flipped learning) Proje Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Flipped Learning modeli ile ilgili olarak Harvard Üniversitesi Fizik Profesörü Eric Mazur ile Ters-Yüz Eğitim Modeli ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Dr. Aşıksoy Prof. Mazur'a, Yakın Doğu Üniversitesi'nde 2017 yılından itibaren uygulanan Flipped Learning modeli ve dersler ile ilgili bilgiler aktardı. Prof. Mazur'dan eğitimde uygulanan yeni yöntem ve stratejileri konusunda bilgi alan Dr. Aşıksoy, 2018-2019 bahar döneminde bu model ile öğretim yapılan ders sayısının 214'e yükseldiğini de aktardı. Dr. Aşıksoy, Prof. Mazur'un Yakın Doğu Üniversitesi'nin Flipped Learning modeline bu derece önem vermesinden etkilediğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eric Maner Flipped-Learning alanında ortak proje yürütülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN