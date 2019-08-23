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Kazakistanlı sanatçıların sergisini Bakan Sucuoğlu açtı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Kazakistanlı sanatçıların sergisini Bakan Sucuoğlu açtı
Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev İle Zura Assylgazina'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin özel olarak hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev İle Zura Assylgazina'ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi. Felsefe ve dünya yaşamı hakkındaki temalarla, doğanın insanla bağlantısının yansıtıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, 30 Ağustos'a kadar açık kalacak.
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Kazakistanlı sanatçıların sergisini Bakan Sucuoğlu açtı
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