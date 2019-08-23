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Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek

’nın Karaisalı ilçesinde organize edilen ’nde bu sene bir ilk yaşanacak. Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde ’nda forma giyen 20 güreşçi kol bağlayacak

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek
Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanan güreşçilerin katılacağı Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Kadın Güreş Mili Takımı'nın talepleriyle Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde bu yıl Antrenör Nadir Uğrun Perçin önderliğinde 20 kadın sporcu da güreşlere katılacak. Kadın Güreş Milli Takımı'nın talepleri doğrultusunda yaklaşık 20 kadın sporcu güreşlerde kol bağlayacak. 534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, pazar günü saat 10.00'da başlayacak. 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'ndaki dev güreş etkinliği Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. Başpehlivan, para ödülünün yanı sıra 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi'ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev yapacak. Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna yarın akşam düzenlenecek halk konserlerinde Murat Kekilli ve Mustafa Yıldızdoğan ile yöresel sanatçılar konser verecek.
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Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek
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