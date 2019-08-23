Kızıldağ’da kadınlar da güreşecek

BUGÜN NELER OLDU

ırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanan güreşçilerin katılacağı Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde bu yıl bir ilk yaşanacak.Kadın Güreş Milli Takımı'nın talepleri doğrultusunda yaklaşık 20 kadın sporcu güreşlerde kol bağlayacak.Başpehlivan, para ödülünün yanı sıra 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi'ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev yapacak. Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna yarın akşam düzenlenecek halk konserlerinde