Makineli tabancalı zehir satıcısı

Gaziantep'te?
polisin kovalamaca
sonucu
yakaladığı araçta
bulunan şahısların
üzerinde biri
makineli 3 tabanca,
bir pompalı
tüfek ile çok
sayıda mermi
ile uyuşturucu
madde ele geçirildi.
Şahinbey
İlçe Emniyet
Müdürlüğü,
Düztepe Şehit
Hüseyin Cengiz
Polis Merkezi
Amirliği Uyuşturucu
Mücadele Timlerinin
Kıbrıs mahallesinde
durumundan şüphelenilen
araç 'Dur' ihtarına
uymayarak kaçtı.
Yaşanan kovalamaca
E.A, U.C.K., M.Y. polis
tarafından yakalandı..
Araçta bir adet makineli
tabanca ile bu tabancaya
ait 26 adet fişek, bir pompalı
tüfek ile bu tüfeğe
ait 8 kartuş, 2 adet tabanca
ile bu tabancalara ait
30 adet fişek, ele geçirildi.
E.A isimli şahsın üst
aramasında 1.40 gram
metamfetamin maddesi
bulundu. Adliyeye sevk
edilen şahıslardan U.C.K
ile M.Y. tutuklandı.