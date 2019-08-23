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Makineli tabancalı zehir satıcısı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Makineli tabancalı zehir satıcısı
Gaziantep'te? polisin kovalamaca sonucu yakaladığı araçta bulunan şahısların üzerinde biri makineli 3 tabanca, bir pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Uyuşturucu Mücadele Timlerinin Kıbrıs mahallesinde durumundan şüphelenilen araç 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca E.A, U.C.K., M.Y. polis tarafından yakalandı.. Araçta bir adet makineli tabanca ile bu tabancaya ait 26 adet fişek, bir pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 8 kartuş, 2 adet tabanca ile bu tabancalara ait 30 adet fişek, ele geçirildi. E.A isimli şahsın üst aramasında 1.40 gram metamfetamin maddesi bulundu. Adliyeye sevk edilen şahıslardan U.C.K ile M.Y. tutuklandı.
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Makineli tabancalı zehir satıcısı
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