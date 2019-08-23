Makineli tabancalı zehir satıcısı

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Gaziantep'te?polisin kovalamacasonucuyakaladığı araçtabulunan şahıslarınüzerinde birimakineli 3 tabanca,bir pompalıtüfek ile çoksayıda mermiile uyuşturucumadde ele geçirildi.Şahinbeyİlçe EmniyetMüdürlüğü,Düztepe ŞehitHüseyin CengizPolis MerkeziAmirliği UyuşturucuMücadele TimlerininKıbrıs mahallesindedurumundan şüphelenilenaraç 'Dur' ihtarınauymayarak kaçtı.Yaşanan kovalamacaE.A, U.C.K., M.Y. polistarafından yakalandı..Araçta bir adet makinelitabanca ile bu tabancayaait 26 adet fişek, bir pompalıtüfek ile bu tüfeğeait 8 kartuş, 2 adet tabancaile bu tabancalara ait30 adet fişek, ele geçirildi.E.A isimli şahsın üstaramasında 1.40 grammetamfetamin maddesibulundu. Adliyeye sevkedilen şahıslardan U.C.Kile M.Y. tutuklandı.