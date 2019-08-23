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Servet: Avcının kotası vicdanı olmalı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Servet: Avcının kotası vicdanı olmalı
Akdeniz Bölgesi Av Yaban Hayatı Federasyonu ve Çukurova Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Ali Servet, yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Servet, "Avcının kotası vicdanı olmalıdır. Sürdürülebilir bir avcılık için bilinçli avcılık şart" dedi. Servet, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu'nca av yasağının;
Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Türkiye genelinde kayıtlı 155 bin avcının 3 bin 400'ünün Adana'da olduğunu hatırlatan Servet, babadan avcı olduğunu hatırlatarak 34 yıldan bu yana kayıtlı avcı olduğunu bildirdi. Av yasağının bu hafta sonu sona ereceğini anlatan Servet, Çukurova'nın münbit bir av sahasına sahip olduğuna dikkat çekti. Servet, şöyle dedi: Av sezonu sona erince hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşam evreleri dikkate alarak avlanmadık. Çocuklarımızın da avlanabilmesi için bu kesinlikle gerekli. Avcının kotası vicdanı olmalıdır. Bunları aşarsak sürdürülebilir bir avcılık yapabiliriz. Tüm avcılarımıza yeni sezonda iyi bir av sezonu dilerim.

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Servet: Avcının kotası vicdanı olmalı
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