Yaralı karga iş hanının maskotu oldu

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Kahramanmaraş'ta?bir hayvansever esnafın, piknik için gittiği mesire alanında yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği karga iş hanının maskotu haline geldi. Selçuk İş Hanı'nda elektronik eşya satan Oğuzhan Kırmızıyeşil, piknik için gittiği mesire alanında yaralı bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Tedavisini yaptırdığı kargayı şırınga yardımıyla besleyerek büyüten Kırmızıyeşil, 'Alaca' cinsi karganın artık ailenin bir üyesi olduğunu söyledi. İş hanındaki diğer esnafın da yoğun ilgisiyle karşılanan karga, müşterilerin de gözdesi haline geldi. Karganın bir buçuk aydır kendisiyle yaşadığını söyleyen Oğuzhan Kırmızıyeşil, "İş yerimize getirdik ve bizimle birlikte çalışıyor. Bir buçuk aydır bizimle ve memnunuz, herkesin de hoşuna gidiyor. Cinsini araştırdık kuş satan esnafa sorduk ve alaca karga diye biliniyormuş. Ölene kadar bizimle birlikte yaşayacak. İlk zamanlarda şırınga ile besledik ve sonradan biz ne yersek onu yemeye başladı" dedi.