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Yayın balığından şiş kebap hazırladı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019
Yayın balığından şiş kebap hazırladı
Kahramanmaraş'ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanların yoğun ilgisini gördü. Baraj göllerindeki balık üretimiyle Türkiye'de ilk 3'te, dünyada ise ilk 5'te yer alan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, farklı türlerdeki balıkları tüketiyor. Onikişubat ilçesi Şazibey
Mahallesi'ndeki balık pazarında yayın balığından şiş kebap hazırlayan balıkçı esnafı İbrahim Sarı, amaçlarının insanların balık yemelerini artırmak ve onlara farklı lezzetler sunmak olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'tan 52 ülkeye balık ihraç edildiğini hatırlatan Sarı, "Et balığı biraz geride kalmış ama alabalıkta iyi durumdayız. Kahramanmaraş'ta müşterilerimize farklı lezzetlerde balık sunuyoruz ve yayın balığından şiş kebap hazırladık. Nasıl ki etten şiş kebap olduğu gibi klasiklerin dışına çıkarak balıktan da kuşbaşı hazırladık. Lezzetli bir ürün ortaya çıktı" dedi.
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Yayın balığından şiş kebap hazırladı
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