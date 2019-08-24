34 ülkeden 41 öğrenci Kahramanmaraş’ta

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen 'LOCALINTERNational Staj Programi' kapsamında, 34 ülkeden 41 öğrenci iki gün boyunca Kahramanmaraş'ı tanıyacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği döneminde 2012 yılında başlattığı program çerçevesinde kente gelen 41 öğrenci, belediye meclis salonunda düzenlene toplantıya katıldı. Öğrencilere kentin sanayi, tarihi ve kültürel alanında bilgiler anlatıldı. Projenin, yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerini geliştirmek amacıyla oluşturulduğunu söyleyen başkan Güngör, kente gelen öğrencilerin üniversite mezunu veya son sınıf öğrencilerinden başarılı olanların getirildiğini söyledi. Başkan Güngör, "34 ülkeden 41 öğrencimiz şehrimizi ziyaret ediyorlar. Bu projemizin amacı, üniversite son sınıf öğrenci ya da yeni mezun olan öğrencilerden başarı durumu gözetilerek seçilen ve Türkiye'deki yerel yönetimlerin genel ilkeler ile dünyadaki genel ilkeleri anlatmaktır" dedi.