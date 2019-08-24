Bankacı cinayetinde kan donduran detaylar

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MERSİN'DE geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun (34) vahşice bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlanarak 'müebbet hapis cezası' istenilen lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu'nun (36) cinayete ilişkin ifadesi kan dondururken, zanlının, eşini öldürüp cesedini parçaladıktan sonra, çocuğunu okuldan alıp, komşusuna çay içmeye gittiği ortaya çıktı. 28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen cinayete ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, halen tutuklu bulunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu için 'tasarlayarak öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Davarın ilk duruşması ise 21 Kasım'da görülecek.