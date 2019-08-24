Erhan ÖZMEN: Güney ne kadar güvenli ?

BUGÜN NELER OLDU

Ülke olarak 2011 yılından bu yana yükünü taşıdığımız Suriye krizine ilişkin son günlerde güney sınırımız yine çok hareketli.Hem fiziksel, hem politik bir hareketlilik var.Suriye rejimi Rusya'nın desteği ile İdlib'inolarak bilinen Han Şeyhun kasabasına girince siviller kaçmaya ve on binlerce Suriyeli sınırımıza doğru gelmeye başladı.Sayılarının 60 binin üzerinde bulunması yeni bir kitlesel göç mü sorusunu aklımıza getirir oldu. Ülkede özellikle sınır kentleri olarak bu göçmen sorununu nasıl yöneteceğimizin yollarını ararken yeni bir göç dalgası kabul edebilecek maddi manevi gücümüz yok.Öte yandan Türkiye'nin 2012 yılından buyana dile getirdiği ama bir türlü karşılık bulmayan Suriye'de güvenli bölge oluşturma önerisi son günlerde Amerika tarafından gündeme getirildi ve Türkiye ve ABD arasında "güvenli bölge" oluşturulması için yoğun bir mesai başladı. Bunun için Şanlıurfa'daoluşturuldu, Pentagon, TSK, MSB yoğun mesai içinde.Aslında Ankara ne zaman PYD-YPG'yi etkisizleştirmek maksadıyla Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon için hazırlığa başlasa Amerika hemen gelin güvenli bölgeyi konuşalım diyor. Konuşalım diyor amaTürkiye'nin beklentisi farklı Amerika'nın ki farklı olunca uzlaşmaya varılamıyor.Türkiye'nin oluşturulacak güvenli bölgeden beklentisi nedir?Ama Amerika hem söz verdiği halde bu 20 mil derinliğine yanaşmıyor, hem de silahlarla beslediği PYDYPG terör örgütünü korumasından çıkarmıyor.Öte yandan Türk Askeri konvoyuna yapılan saldırı da Rusya ile aramızda gerginlik başlattı.Bütün bunların neticesinde de piyasalarda hareketlilik, döviz kurlarında yükselme oldu.Şimdi güneyden gelen bu sıcak hava dalgasını dikkatle takip ediyoruz.