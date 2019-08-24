İki sergi Bakan Taçoy tarafından açıldı

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KAZAKİSTANLI 5 sanatçı ile Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov'un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlığı ve toplamda 47 eserden oluşan iki ayrı resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov'a 'Gümüş Anahtar Onur' ödülü, Kazakistanlı sanatçılara ise teşekkür belgesi takdim edildi. Tarihsel, anıtsal ve dekoratif gerçeklik tarzındaki eserlerin yer aldığı Kazakistan sanatçıları sergisi ile gerçeklik tarzında çalışmaların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu Yagshymyrat Kerimov'un kişisel resim sergisi, 2 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak.