Kaplan Eskişehir’e bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın seyirci önündeSezonun ilk maçında geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen ve ligin iddialı takımlarındanHafta boyunca Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Eskişehir maçına hazırlanan futbolcuların hırslı mücadeleleri gözden kaçmadı.Bu arada Adanaspor savunmanın göbeğine iki ya da üç transfer daha yapmayı planlıyor. Teknik direktör Eriş,diye konuştu.