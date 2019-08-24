Kaplan Eskişehir’e bileniyor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yarın seyirci önünde Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, çalışmalarını tamamladı ve maç saatine beklemeye başladı.
Sezonun ilk maçında geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen ve ligin iddialı takımlarından Akhisarspor'a penaltı golüyle yenilen Adanaspor'da hedef seyircisini üç puanla tanıştırmak.
Hafta boyunca Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Eskişehir maçına hazırlanan futbolcuların hırslı mücadeleleri gözden kaçmadı. Kaplanın yeni transferleri Giorgi Arabidze ve Emeka Eze de antrenmanlara çıkarak takımla birlikte çalıştı.
ERİŞ: TAKIMA TAKVİYELER OLACAK
Bu arada Adanaspor savunmanın göbeğine iki ya da üç transfer daha yapmayı planlıyor. Teknik direktör Eriş, "Bundan sonra yerli transfere yöneliyoruz. Yabancı kontenjanımızda yeteri kadar oyuncu var. Öncelik savunma ağırlıklı stoper ve orta sahada ön libero için oyuncu düşünüyoruz"
diye konuştu.