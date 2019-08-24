KKTC Başbakanı Tatar mutlu ayrıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'de yaşayan Erdemlili vatandaşlara teşekkür için Mersin'in Erdemli ilçesine ziyarette bulundu. KKTC Başbakanı Tatar ve beraberindeki heyete Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Kaymakam Avni Kula ev sahipliği yaptı. Başbakan Ersin Tatar'ın çok istemesine rağmen Temmuz ayında gerçekleşemeyen, özellikle Gazimagusa ve Maraş Bölgesi başta olmak üzere, çeşitli bölgelerden yüzlerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı ailelerin yaz döneminde yaşamakta olduğu Erdemli ilçesine iki günlük ziyarette bulundu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Erdemli'de ilk ziyaretini kaymakamlık ve belediyeye yaptı. Başbakan daha sonra belediye tarafından yaptırılan Kıbrıs Şehitliği anıtını Kıbrıs Gazileri ile birlikte ziyaret etti ardından ise Afrin şehidi Astsubay Başçavuş Musa Özalkan kreşini ziyaret ederek miniklerle sohbet etti. Çocuklar ise başbakanı ellerinde Türk ve KKTC bayrağı ile karşıladı. Erdemli Kaymakamlığı köylerarası Futbol Turnuvasını da ziyaret eden KKTC Başbakanı tatar burada Üçtepe spor ile Karakeşli maçlarının başlama vuruşunu yaptı halkı selamladı sporcularla anı fotoğrafı çektirdi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Avgadı yaylasında bir sokağa eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş adının verildiği tabelayı astı. Burada Kıbrıslı vatandaşlar ile buluşan Tatar, ''Erdemli'de olmaktan çok mutluyum'' Ben böyle karşılanacağımızı hiç ummamıştım. Beni çok mutlu ettiniz. ''