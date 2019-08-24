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Mersin’de heyecanı

Türkiye’nin de yer aldığı 11 ülkeden 48 sporcunun katılacağı ve ev sahipliğini Mersin’in yapacağı Kupası için heyecan dorukta

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Mersin’de Dünya Kupası heyecanı
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 11 ülkeden 48 sporcu katılacak. Kentte 3. kez düzenlenecek olan kupa, Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilen Cimnastik Salonu'nda 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kupaya, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkeden 48 sporcu katılacak. Organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporcular Nazlı Savranbaşı, Göksu Üçtaş Şanlı, Ezgi Yeşil, Tutya Yılmaz, Yaren Turan, Demet Mutlu ile Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, İbrahim Çolak, Hamza Şamil Yılmaz, Sercan Demir ve Mustafa Arca temsil edecek. Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürü Oğuz Kaymaz, milli takımın antrenmanlara devam ettiği salonu ziyaret ederek, antrenörler ile sporculara başarılar diledi.

EN FAZLA KATILIMLI YARIŞMA
Türkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören de kupaya az bir süre kalan hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Özgören, "Sporcularımız hem teknik hem moral anlamında yarışmaya hazır görünüyorlar. Toplam 11 ülke katılacak. Yani bugüne kadar en fazla katılımın olacağı bu yarışma, çeşitli ülkelerde yapılıyor. Herkes hazır, kupanın başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Mersin’de Dünya Kupası heyecanı
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