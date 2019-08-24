Mersin’de Dünya Kupası heyecanı

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Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na 11 ülkeden 48 sporcu katılacak. Kentte 3. kez düzenlenecek olan kupa, Akdeniz Oyunları kapsamında inşa edilenKupaya, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkeden 48 sporcu katılacak. Organizasyonda ay yıldızlı formayı, milli sporculartemsil edecek. Gençlik ve Spor Mersin İl MüdürüTürkiye Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören de kupaya az bir süre kalan hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Özgören,diye konuştu.