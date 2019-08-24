Milletin Kapısı vatandaşın hizmetinde

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KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini doğrudan aktarabilmeleri için 'Milletin Kapısı' sloganı ile hayata geçirdiği 'Açık Kapı' projesi, uygulanmaya başladı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini 'Milletin Kapısı' sayesinde birinci ağızdan bildirebileceklerini aktardı. Açık Kapı Biriminin, vatandaşa yönelik hizmet kalitesini ve sunumundaki hızı arttırmayı amaçladığını bildiren Kaymakam Demir, vatandaşın başvurularının sonucunun da SMS yoluyla kendilerine bildirileceğini kaydetti. Kaymakam Demir, "İçişleri Bakanlığımızın devletle vatandaş arasında iletişim ve güveni artırmak ve vatandaş başvurularına hızlı ve etkin çözüm sunulmasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Açık Kapı' projesini ilçemizde de hayata geçirmiş bulunuyoruz" dedi. Açık Kapı Birimi'nde 17 hizmet ve 322 de konu başlığında başvurunun değerlendirileceğinin bilgisini veren Demir, "Açık Kapı projesi, vatandaşların taleplerinin alınması, etkin ve verimli şekilde kurumlara iletilmesi ve oradan da hızlı şekilde geri dönüşüm sağlanmasını amaçlıyor" diye konuştu.