Oto döşemeciliğinden minyatür hat sanatçılığına

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA uzun yıllar oto döşemeciliği yaparken içindeki sanat aşkına kapılıp yaşamını bu yönde düzenleyen 37 yaşındaki İlker Yılmaz'ın yaptığı minyatür hat eserleri ilgi görüyor. Okul hayatıyla birlikte babasının dükkanında çıraklık yapan Yılmaz, lise eğitiminin ardından usta olup tamamen babasının yanında çalışmaya başladı. Bir yandan mesleğini yapan Yılmaz, bu dönemlerde sanata olan duyarlılığı nedeniyle ağaç gibi malzemelerden figürler yaptı, amatör olarak kara kalem ve tezhip çalışmaları gerçekleştirdi. Yirmi yıl oto döşemeciliği yapan Yılmaz, 5 yıl önce televizyonda izlediği minyatür hat konulu bir belgeselden sonra bu sanata yöneldi. Kabak çekirdeğinden yengeç ayağına, mercimek ve pirinç tanelerinden kuş tüylerine kadar eline geçen küçük nesnelere hat eserleri, silüetler ve manzara resimleri çizen Yılmaz'ın eserleri oldukça ilgi görüyor. Minyatür hat eserleri yaparken dükkana gelen bir müşterisinin "sen buraya ait değilsin" sözüyle cesaret bulan Yılmaz, son kararını verip zanaattan sanata yöneldi.