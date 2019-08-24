Tespihlerin fiyatları bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor

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GAZİANTEP'TE 13 yıldır tespih ustalığı yapan Mehmet Söylemez'in yaptığı tespihler fiyatları ile dikkat çekiyor. Kentte, Hışman Usta diye bilinen 40 yaşındaki Söylemez'in yaptığı tespihlerin fiyatı bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Küçük dükkanında sıkma kehribar, katalin, çekoslovak, damla kehribar, pres kehribar, fil dişi, mors dişi, arizona taşı gibi pek çok değerli taştan ve ahşaptan oluşan tespihler yapan Hışman Usta, yaptığı tespihleri Türkiye ve dünyadaki meraklılarına satıyor. Yaptığı tespihlerin fiyatları hakkında bilgi veren tespih ustası Mehmet Söylemez, "Yaptığımız tespihlerin fiyatı ham maddenin değerine göre değişiyor. Tespihlerde çok üst segment ve alt segment fiyatlar var. Şu anda da burada yaptığımız tespihlerin fiyatı bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkıyor" dedi. Tespihler için öncelikle değerli taş ve ahşaptan ham madde elde ettiklerini belirten Söylemez, "Tespih ilk aşamalarda ham madde olarak yani kaya yada değerli ahşap olarak bize geliyor. Biz de gelen ham maddeyi özel ölçülere göre kesiyoruz. Kestiğimiz tespihin ham maddelerini çeşitli aşamalardan geçiriyoruz. Sonrasında ise bunlara delim, bıçaklama ve parlatma aşamalarından geçirip tespih yapıyoruz" diye konuştu.