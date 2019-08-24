Torbacının evinden 9 kilo esrar ve yasaklı silah çıktı

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ADANA'DA Sokak satıcısı diye tabir edilen torbacılara yönelik yapılan operasyon da 2 kişi yakalandı. Zahir tacirinin evinde yapılan aramada 9 kilo 50 gram esrar ile yasaklı silah kategorisinde bulunan kaleşlikof marka uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklandı.Olay Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Şok baskında Halil O. ve Emin D.'yi gözaltına alınırken hassas burunlu narkotik köpekle arama yapıldı. Ekipler, evde 9 kilo 50 gram esrar ile yasaklı silah kategorisinde bulunan kaleşlikof marka uzun namlulu silah ve 3 adet otomatik tabanca ele geçirdi. Zanlılardan Halil O. tutuklandı.