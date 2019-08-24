Yusuf Emir için yardım bekliyorlar

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Hıdıroğlu çifti, serabral palsy (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki oğlulları Yusuf Emir'in, Ukrayna'da yapılacak tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor. Dört çocuklu Hıdıroğlu ailesinin 3'üncü çocuğu olan Yusuf Emir'in doğumunda her şeyin normal olduğunu söyleyen annesi, Serap Hıdıroğlu (32), oğlunun birkaç gün sonra rahatsızlandığını ve kaldırıldığı hastanede kan değişimi yapıldığını söyledi. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüp ardından yapılan kontrollerinde serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendiklerini belirten anne Serap Hıdıroğlu, "Oğlumuz 6 yaşında iken durumunda farklılık gördük. Ağlamıyor, yürüyemiyor ve tepki vermiyordu. Doktora götürdük ve serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendik. Bir takım ameliyat ve tedavilerden sonra fizik tedaviye başladık. Fizik tedavi ile daha oğlumuz kısmen de olsa tepki vermeye ve emeklemeye başladı. Ancak tek başına oturamıyor" dedi. Bu arada işitme sorunu da yaşayan Yusuf Emir'nin beyin ameliyatından sonra işitme cihazı takıldığını söyleyen babası İbrahim Hıdıroğlu ise oğlunun kısmen duyduğunu ifade ederek, "Tedavisi Türkiye'de kısmen yapılıyor. Tavsiye üzerine Ukrayna'daki doktorlarla görüştük. Bize yüzde 10-60 arasında iyileşir denildi. Bizim için yüzde 1 de olsa iyi bir gelişmedir. Ukrayna bizim için büyük bir şans, bir umut yolculuğudur. Zaten yüzde 100 iyileşmesi mümkün değil. Maddi sıkıntılarımız nedeniyle tek başımıza yapamıyoruz. Şu an maddi boyutu var, hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.